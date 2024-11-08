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«Всё пошло наперекосяк»: студия Lionsgate — о провале фильма «Бордерлендс»

«Всё пошло наперекосяк»: студия Lionsgate — о провале фильма «Бордерлендс»
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Генеральный директор Lionsgate Джон Фелтхеймер пообщался с журналистами издания Eurogamer. В ходе разговора руководитель компании высказался о провале фильма «Бордерлендс». Напомним, лента собрала в прокате всего $ 32,9 млн при бюджете свыше $ 100 млн, а также получила низкие оценки от критиков и зрителей.

Всё пошло наперекосяк. Фильм слишком долго пролежал «на полке» во время пандемии, были пересъёмки, а процентные ставки выросли. Все эти факторы вывели фильм за пределы безопасной зоны наших, обычно строгих, финансовых моделей.

«Бордерлендс» выступает экранизацией знаменитой серии космических шутеров от первого лица. Сюжет рассказывает о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Цифровая премьера фильма состоялась 30 августа.

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