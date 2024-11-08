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Обновление Deadlock от 08.11.2024

Вышло большое обновление для Deadlock — быстрая закупка и новый герой Trapper
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Компания Valve выпустила большое обновление для шутера Deadlock. Список изменений опубликован на официальном форуме игры.

Из основных изменений: в экспериментальный режим Deadlock был добавлен новый персонаж под названием Trapper; в игре появилась функция быстрой покупки, которая позволяет автоматически приобрести заранее выбранный предмет при открытии магазина и наличии достаточного количества душ.

Также разработчики значительно переработали карту, добавили журнал последних покупок в магазине, внедрили визуальный индикатор типов предметов для сборок и изменили экономику игры. Помимо этого, из игры был удалён предмет Soul Rebirth.

Наконец, игровые персонажи были подвергнуты сильным изменениям. Так, например, ульт Вязкуса теперь увеличивается в соответствии с дальностью действия навыка. С полным перечнем нововведений можно ознакомиться по ссылке.

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