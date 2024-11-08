Геймер встретил свою умершую собаку в Minecraft — виртуальный питомец ждал его шесть лет

Реддитор Kill-R_73 поделился на форуме крайне грустной историей о своём умершем питомце — собаке Нано. Во время прохождения Minecraft много лет назад геймер приручил волка и назвал его именем своего настоящего пёселя.

Фото: Microsoft/Kill-R_73

В октябре этого года реальный Нано скончался, и хозяин животного решил снова вернуться поиграть в Minecraft. Зайдя в свой старый мир, Kill-R_73 встретил сидящего на месте виртуального Нано — питомец ждал игрока на протяжении шести лет.

По словам пользователя, увидев данную картину, он сразу расплакался. В комментариях к посту другие участники форума поддержали Kill-R_73 и даже сказали, что его история достойна экранизации.