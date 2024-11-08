Про-игрок Ame вошёл в новый состав Gaozu по «Доте»

На официальном сайте регистрации профессиональных команд по Dota 2 от Valve был зарегистрирован состав под названием Gaozu с Ваном Ame Чуньюй.

Помимо звезды китайской сцены Ame, к коллективу присоединились и другие именитые про-игроки, среди которых есть Тиа JT- Чжун Вэн и Чжао XinQ Цзысин, а также Чжан Paparazi灬 Чэньчжу и Дин Dy Конг, ранее завершившие карьеры в Dota 2.

Состав Gaozu по Dota 2:

Ван Ame Чуньюй;

Чжан Paparazi灬 Чэньчжу

Тиа JT- Чжун Вэн;

Чжао XinQ Цзысин;

Дин Dy Конг.

Стоит отметить, что Ame до сих пор числится в активном составе команды Xtreme Gaming. На текущий момент ни киберспортсмен, ни клуб не выпускали официальных заявлений по поводу перестановок в ростере.