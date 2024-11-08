В России завершились съёмки мистического сериала «Ведьма»

Кинокомпании 1-2-3 Production и Monumental Vision объявили о завершении производства мистического сериала «Ведьма». Также были опубликованы кадры со съёмок. Проект будет транслироваться в эфирной сетке телеканала «ТВ-3».

После неудачной попытки забеременеть Тая вместе с мужем Василием уезжает в отпуск на его родину, в башкирскую деревню. На семейном празднике она помогает местной жительнице Евдокии, которая оказывается ведьмой. Вскоре они встречаются вновь — Тая просит Евдокию спасти Василия, тяжело раненного на охоте. Однако колдунья сама одной ногой на том свете.

В актёрский состав вошли Екатерина Ильина, Иван Батарёв, Юлия Волкова, Полина Красавина, Айнур Сафиуллин, Александра Мареева, Алексей Ошурков и другие. Режиссёром выступил Андрей Либенсон («Замаячный»)

Сроки и дата премьеры шоу пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3