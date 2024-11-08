Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 12. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России завершились съёмки мистического сериала «Ведьма»

В России завершились съёмки мистического сериала «Ведьма»
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпании 1-2-3 Production и Monumental Vision объявили о завершении производства мистического сериала «Ведьма». Также были опубликованы кадры со съёмок. Проект будет транслироваться в эфирной сетке телеканала «ТВ-3».

После неудачной попытки забеременеть Тая вместе с мужем Василием уезжает в отпуск на его родину, в башкирскую деревню. На семейном празднике она помогает местной жительнице Евдокии, которая оказывается ведьмой. Вскоре они встречаются вновь — Тая просит Евдокию спасти Василия, тяжело раненного на охоте. Однако колдунья сама одной ногой на том свете.

В актёрский состав вошли Екатерина Ильина, Иван Батарёв, Юлия Волкова, Полина Красавина, Айнур Сафиуллин, Александра Мареева, Алексей Ошурков и другие. Режиссёром выступил Андрей Либенсон («Замаячный»)

Сроки и дата премьеры шоу пока не раскрываются.

Кадры со съёмок

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Фото: Пресс-служба ТВ-3

Материалы по теме
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android