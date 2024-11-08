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Новый герой «Доты» Kez показывает худший процент побед среди всех персонажей

Новый герой «Доты» Kez показывает худший процент побед среди всех персонажей
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Новый герой Dota 2 под названием Kez оказался худшим среди персонажей игры спустя несколько часов после релиза.

По данным статистического портала Dotabuff, процент побед Кеза через несколько часов после выхода героя оказался равен 34,84%. На текущий момент это самый низкий показатель среди всех персонажей «Доты». Ближе всего к Птице-Самураю расположился Lone Druid, «винрейт» которого чуть превышает 40%.

Чаще всего игроки в Dota 2 используют Kez на первой позиции, при этом в данной роли герой показывает самый низкий процент побед. Также Кеза пикают мидеры и оффлейнеры. Обычно игроки на Птице-Самурае покупают такие предметы, как Black King Bar, Manta Style, Diffusal Blade, Desolator и Echo Sabre.

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