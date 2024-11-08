Перекупщики PS5 Pro терпят убытки по всему миру

7 ноября во всём мире поступила в продажу PS5 Pro — самая мощная консоль в истории. Заработать на релизе устройства захотели и перекупщики, однако столкнулись с большими трудностями при попытке перепродажи из-за её большой доступности.

Как сообщают журналисты издания VGC, на британском eBay уже можно приобрести PS5 Pro по стоимости ниже розничной: цена колеблется в районе £ 510-670. Продолжают предлагать консоль по завышенному ценнику лишь единицы продавцов.

Аналогичная проблема возникла и у перекупщиков в Японии. Ряд предприимчивых граждан предлагают приобрести PS5 Pro на $ 65-130 дороже розничной стоимости, однако, с учётом комиссии 10% и других издержек, продавцы либо выходят в ноль, либо вовсе несут убытки.

Авторы материала отметили, что теперь перекупщики вместо перепродажи PS5 Pro сосредоточились на реализации внешних дисководов для консоли.