Продолжение комедийного сериала «Многодетство» выйдет 12 ноября — новый трейлер

Онлайн-кинотеатр START опубликовал новый трейлер продолжения первого сезона комедийного сериала «Многодетство». Из ролика стало известно, что свежие эпизоды шоу начнут выходить с 12 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат «Старт продакшн»/«Старт Студио».

Проект рассказывает о большой и дружной семье Герасимовых. Павел — архитектор, отец пятерых детей, мечтает о шестом. Единственное, что мешает счастью, — это теснота московской квартиры, в которой живут герои. Вдохновлённый этой болью Павел разрабатывает жилой комплекс для многодетных семей. Идея ЖК «Ковчег» нравится девелоперу Льву Борисовичу, но только как способ привлечь внимание к проекту.

В актёрский состав сериала вошли Павел Савинков, Полина Лазарева, Иван Бычков, Капитолина Герц-Соболь, Никита Родионов, Вера Чернявская, Матвей Шеремет и другие. Режиссёрами выступают Роман Самгин и Екатерина Аликина.