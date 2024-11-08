Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 12. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер боевика «Грязные ангелы» с Евой Грин — премьера 13 декабря

Вышел трейлер боевика «Грязные ангелы» с Евой Грин — премьера 13 декабря
Аудио-версия:
Комментарии

Кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер боевика «Грязные ангелы» с Евой Грин («Три мушкетёра: Д’Артаньян», «300 спартанцев: Расцвет империи»). В ролике показали процесс подготовки главных героинь к опасному заданию.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Картина расскажет об американской военной по имени Джейк. Она присоединяется к группе женщин-коммандос, в составе которой отправляется на задание по спасению похищенных террористами школьниц.

Также в актёрский состав войдут Руби Роуз, Мария Бакалова, Реза Броджерди, Рона-Ли Шимон, Джоджо Т. Гиббс, Азиз Чапкурт, Хади Ханъянпур, Кристофер Бакус, Летиция Эйдо и другие. Кресло режиссёра занял Мартин Кэмпбелл, снявший «Казино Рояль» и «Иностранца».

Мировая премьера боевика состоится 13 декабря. Выйдет ли лента официально в кинотеатрах России — пока неизвестно.

Постер

Фото: Lionsgate

Материалы по теме
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android