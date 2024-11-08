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Российская драма «Вечная зима» примет участие в кинофестивале в Каире

Российская драма «Вечная зима» примет участие в кинофестивале в Каире
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Российская драма «Вечная зима» отобрана в программу фильмов Каирского международного кинофестиваля. Картину покажут в рамках секции «Международная панорама».

Почётно оказаться на смотре, который будет проводиться в 45-й раз, является старейшим в регионе и относится к кинофестивалям категории А. В Стамбуле после фестивального показа зрители спрашивали про «сновидческие» эпизоды фильма, про монтажные склейки между первым и вторым актами, про внутрикадровую музыку и работу со звуком. Невероятно приятно, когда простые зрители другой культуры считывают твои художественные решения как автора и задают уточняющие вопросы. Любопытно, как теперь воспримут наше кино в Каире.

Драма «Вечная зима» расскажет историю супругов Владимира и Елены, которые по-разному переживают трагедию, случившуюся с их сыном. Она пытается разобраться с прошлым и собственными чувствами. Он одержим местью и стремится восстановить справедливость. Чтобы сохранить отношения и найти силы жить дальше, каждому предстоит пройти свой особый путь и растопить зиму в сердце.

Само мероприятие пройдёт в столице Египта с 13 по 22 ноября.

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