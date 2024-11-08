Музыку из «Сёгуна» и «Дюны 2» номинировали на премию «Грэмми»
Журналисты издания Billboard раскрыли номинантов на премию «Грэмми» в различных категориях. За награду в номинации «Лучший саундтрек к визуальным медиа» поборются сериал «Сёгун», а также фильмы «Дюна 2», «Американское чтиво», «Претенденты» и «Цвет пурпурный».
Что касается категории «Лучший сборный саундтрек для визуальных медиа», то в ней представлены «Маэстро», «Цвет пурпурный», «Смерч 2», «Солтберн» и «Дэдпул и Росомаха».
«Лучший саундтрек к визуальным медиа»:
- «Американское чтиво»;
- «Сёгун»;
- «Претенденты»;
- «Цвет пурпурный»;
- «Дюна: Часть вторая».
«Лучший сборный саундтрек для визуальных медиа»:
- «Маэстро»;
- «Цвет пурпурный»;
- «Смерч 2»;
- «Солтберн»;
- «Дэдпул и Росомаха».
Сама церемония вручения премии «Грэмми» пройдёт 2 февраля 2025 года.
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