Музыку из «Сёгуна» и «Дюны 2» номинировали на премию «Грэмми»

Журналисты издания Billboard раскрыли номинантов на премию «Грэмми» в различных категориях. За награду в номинации «Лучший саундтрек к визуальным медиа» поборются сериал «Сёгун», а также фильмы «Дюна 2», «Американское чтиво», «Претенденты» и «Цвет пурпурный».

Что касается категории «Лучший сборный саундтрек для визуальных медиа», то в ней представлены «Маэстро», «Цвет пурпурный», «Смерч 2», «Солтберн» и «Дэдпул и Росомаха».

«Лучший саундтрек к визуальным медиа»:

«Американское чтиво»;

«Сёгун»;

«Претенденты»;

«Цвет пурпурный»;

«Дюна: Часть вторая».

«Лучший сборный саундтрек для визуальных медиа»:

«Маэстро»;

«Цвет пурпурный»;

«Смерч 2»;

«Солтберн»;

«Дэдпул и Росомаха».

Сама церемония вручения премии «Грэмми» пройдёт 2 февраля 2025 года.