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Музыку из «Сёгуна» и «Дюны 2» номинировали на премию «Грэмми»

Музыку из «Сёгуна» и «Дюны 2» номинировали на премию «Грэмми»
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Журналисты издания Billboard раскрыли номинантов на премию «Грэмми» в различных категориях. За награду в номинации «Лучший саундтрек к визуальным медиа» поборются сериал «Сёгун», а также фильмы «Дюна 2», «Американское чтиво», «Претенденты» и «Цвет пурпурный».

Что касается категории «Лучший сборный саундтрек для визуальных медиа», то в ней представлены «Маэстро», «Цвет пурпурный», «Смерч 2», «Солтберн» и «Дэдпул и Росомаха».

«Лучший саундтрек к визуальным медиа»:

  • «Американское чтиво»;
  • «Сёгун»;
  • «Претенденты»;
  • «Цвет пурпурный»;
  • «Дюна: Часть вторая».

«Лучший сборный саундтрек для визуальных медиа»:

  • «Маэстро»;
  • «Цвет пурпурный»;
  • «Смерч 2»;
  • «Солтберн»;
  • «Дэдпул и Росомаха».

Сама церемония вручения премии «Грэмми» пройдёт 2 февраля 2025 года.

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