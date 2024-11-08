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Фил Данстер сыграет в новом сериале от автора «Клиники» и «Теда Лассо»

Фил Данстер сыграет в новом сериале от автора «Клиники» и «Теда Лассо»
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Как сообщают журналисты издания Variety, Фил Данстер сыграет в новом сериале Билла Лоуренса — автора «Клиники» и «Теда Лассо». Какая именно досталась роль актёру — пока неизвестно. Массовому зрителю Данстер знаком по роли Джейми Тартта в том же «Теде Лассо».

Будущее комедийное шоу Билла Лоуренса расскажет о писателе, пытающемся наладить отношения со своей дочерью. События развернутся в том числе в кампусе неназванного колледжа, а главную роль в проекте исполнит Стив Карелл, звезда «Офиса» и «Утреннего шоу».

У нового сериала пока нет официального названия, полного каста и даты старта производства. Ожидается, что выход шоу состоится не раньше 2025 года.

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