Страница «Ведьмака 4» в магазине GOG оказалась фейком

Ряд игровых порталов сообщил о появлении в цифровом магазине GOG официальной страницы «Ведьмака 4». Однако данная новость оказалась чьим-то троллингом, поскольку на сайте платформы вкладки с игрой не было.

Какой-то пользователь вручную добавил страницу с проектом в лаунчер GOG Galaxy — провернуть подобное возможно за пару минут с помощью плагинов.

Фото: GOG

Напомним, до конца 2024 года CD Projekt RED намерена расширить команду разработки «Ведьмака 4», после чего стартует активная фаза создания игры. Она продлится несколько лет, ещё некоторое время займут тестирование и полировка тайтла.

Ожидается, что релиз «Ведьмака 4» состоится не раньше 2027 года.