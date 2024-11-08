Dastan стал новым тренером PARIVISION по Counter-Strike 2

Российский киберспортивный клуб PARIVISION представил нового тренера команды по Counter-Strike 2.

Позицию наставника в коллективе занял бывший тренер Virtus.pro Дастан Dastan Акбаев. На этой роли специалист из Казахстана заменил Ивана F_1N Кочугова, которого клуб перевёл в запас перед стартом топ-турнира Perfect World Shanghai Major 2024: European RMR B.

Как сообщается в анонсе, на данный момент Дастан занимается подготовкой PARIVISION к RMR-чемпионату. В качестве дальнейших целей команды Акбаев обозначил попадание на максимально возможное количество LAN-турниров для получения опыта. Выступление PV под руководством Dastan можно будет увидеть уже 21 ноября.