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Патрик f0rest Линдберг завершил карьеру про-игрока в Counter-Strike после 20 лет на сцене

Патрик f0rest Линдберг завершил карьеру про-игрока в Counter-Strike после 20 лет на сцене
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Шведский киберспортсмен Патрик f0rest Линдберг принял решение завершить карьеру профессионального игрока в Counter-Strike.

36-летний Форест, которого принято считать одним из величайших игроков в CS, заявил, что больше не собирается выступать на про-сцене дисциплины. Вместо этого он примет на себя роль контент-мейкера клуба Ninjas in Pyjamas, за который он играл в период с 2012 по 2020 год.

Фанаты и представители киберспортивного сообщества поблагодарили Патрика за его вклад в развитие индустрии. В стороне не остались и разработчики Counter-Strike, которые обратились к киберспортсмену в социальных сетях со следующим сообщением:

Спасибо за то, что ты был легендой на сервере и за его пределами, Патрик. Ты заслуживаешь всю эту любовь.

Патрик f0rest Линдберг выступал на про-сцене Counter-Strike с 2003 года. За 20 лет в киберспорте швед стал чемпионом множества престижных турниров, включая такие соревнования, как CPL Winter 2006, ESL One: Cologne 2014 и Intel Extreme Masters XII — Oakland.

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