Team Spirit одолела PARIVISION и вышла в верхнюю сетку плей-офф DreamLeague S24 по «Доте»

Завершились переигровки на международном чемпионате DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В матче за выход в верхнюю сетку плей-офф столкнулись две российские команды — Team Spirit и PARIVISION. Исход противостояния решался на третьей карте, где, несмотря на более чем 20 тыс. очков преимущества по опыту и золоту у PV, «драконам» всё же удалось одолеть оппонента.

В итоге «спириты» начнут выступление в плей-офф с верхней сетки, где команда Ярослава Miposhka Найдёнова столкнётся с российской BetBoom Team. Что касается PARIVISION, коллектив Владимира No[o]ne Миненко попал в нижнюю сетку, куда также отправилась Team Falcons.

Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.