Расписание первого дня плей-офф топ-турнира DreamLeague S24 по Dota 2

Сегодня, 9 ноября, начинается финальный этап топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам матча в верхней сетке победитель попадёт в гранд-финал, а проигравший упадёт в нижнюю сетку, где, в свою очередь, сильнейший ростер первого раунда выбьет с турнира оппонента.

Расписание матчей DreamLeague S24 по «Доте»:

17:00. Нижняя сетка, PARIVISION (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);

— Team Falcons (Ближний Восток); 20:00. Верхняя сетка, BetBoom Team (Россия) — Team Spirit (Россия).

Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.