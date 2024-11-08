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Вышел финальный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» от Disney

Вышел финальный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» от Disney
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Компания Disney опубликовала полноценный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев». Приквел знаменитой истории выйдет в мировых кинотеатрах уже 20 декабря.

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Disney.

Повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

«Муфаса: Король Лев» — приквел ремейка «Короля льва», занимающего второе место в списке самых кассовых анимационных лент в истории кино. Картина вышла в 2019 году и собрала в прокате около $ 1,65 млрд.

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