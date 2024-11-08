В новом фильме Кристофера Нолана сыграют Зендея и Энн Хэтэуэй

Как сообщает издание Deadline, к актёрскому составу нового фильма Кристофера Нолана присоединились ещё две актрисы. В новой ленте режиссёра «Оппенгеймера» сыграет одна из любимых артисток режиссёра Энн Хэтэуэй и звезда «Дюны» Зендея.

Обновлено: сперва в Deadline сообщили о касте Лупиты Нионго, однако информация оказалась неточной. Новость скорректирована.

Ранее Энн Хэтэуэй уже снималась у Кристофера Нолана в фильмах «Тёмный рыцарь: Восхождение легенды» и «Интерстеллар». Для Зендеи же это будет первый проект с оскароносным британцем. Интересно, что ранее к касту присоединился Том Холланд — возлюбленный звезды «Дюны» и «Эйфории».

Новый фильм Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. У картины пока нет синопсиса и даже названия, съёмки стартуют в начале 2025-го.