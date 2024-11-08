Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 12. Стрим A
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В новом фильме Кристофера Нолана сыграют Зендея и Энн Хэтэуэй

В новом фильме Кристофера Нолана сыграют Зендея и Энн Хэтэуэй
Аудио-версия:
Комментарии

Как сообщает издание Deadline, к актёрскому составу нового фильма Кристофера Нолана присоединились ещё две актрисы. В новой ленте режиссёра «Оппенгеймера» сыграет одна из любимых артисток режиссёра Энн Хэтэуэй и звезда «Дюны» Зендея.

Обновлено: сперва в Deadline сообщили о касте Лупиты Нионго, однако информация оказалась неточной. Новость скорректирована.

Ранее Энн Хэтэуэй уже снималась у Кристофера Нолана в фильмах «Тёмный рыцарь: Восхождение легенды» и «Интерстеллар». Для Зендеи же это будет первый проект с оскароносным британцем. Интересно, что ранее к касту присоединился Том Холланд — возлюбленный звезды «Дюны» и «Эйфории».

Новый фильм Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. У картины пока нет синопсиса и даже названия, съёмки стартуют в начале 2025-го.

Материалы по теме
О чём будет новый фильм Кристофера Нолана со звездой «Человека-паука»
О чём будет новый фильм Кристофера Нолана со звездой «Человека-паука»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android