Стартовал второй сезон мультсериала «Аркейн» — вышли сразу три серии

9 ноября состоялась премьера второго сезона мультсериала «Аркейн». Для просмотра доступны первые три эпизода, а дебютную серию можно посмотреть на Twitch-канале Riot Games на русском языке.

Видео доступно на Twitch-канале Riot Games. Права на видео принадлежат Riot Games.

Второй сезон «Аркейна» продолжает историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. Это будет финал всей истории, которая основана на культовой MOBA-игре League of Legends.

Следующие три эпизода выйдут 16 ноября, а финальные три серии можно будет посмотреть 23-го числа.