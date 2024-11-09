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Стартовал второй сезон мультсериала «Аркейн» — вышли сразу три серии

Стартовал второй сезон мультсериала «Аркейн» — вышли сразу три серии
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9 ноября состоялась премьера второго сезона мультсериала «Аркейн». Для просмотра доступны первые три эпизода, а дебютную серию можно посмотреть на Twitch-канале Riot Games на русском языке.

Видео доступно на Twitch-канале Riot Games. Права на видео принадлежат Riot Games.

Второй сезон «Аркейна» продолжает историю Вай и Джинкс, двух сестёр, разлучённых на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном. Это будет финал всей истории, которая основана на культовой MOBA-игре League of Legends.

Следующие три эпизода выйдут 16 ноября, а финальные три серии можно будет посмотреть 23-го числа.

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