Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 завершена

Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из украинской студии GSC Game World объявили о завершении разработки игры. Шутер отправился в печать — это значит, что релиз проекта точно состоится 20 ноября без переносов.

С момента анонса разработчики сдвигали дату релиза тайтла целых шесть раз. В последний раз команда пошла на такой шаг, чтобы использовать дополнительное время для полировки игры.

Ожидается, что для прохождения основной сюжетной кампании игрокам понадобится приблизительно 40 часов. Ко всему прочему в тайтле будут предусмотрены четыре концовки — на финал истории влияют и некоторые второстепенные задания.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится на ПК и Xbox Series. С первого дня тайтл появится в магазине GOG, а также Steam.