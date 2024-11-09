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Напряжённый Стич — на первом кадре фильма «Лило и Стич» от Disney

Напряжённый Стич — на первом кадре фильма «Лило и Стич» от Disney
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В период с 8 по 10 ноября Disney проводит мероприятие D23, проходящее в Бразилии. В рамках него компания показала первый кадр из фильма «Лило и Стич». На нём изображён напряжённый Стич с жёлтым гавайским венком.

Лило в картине сыграет актриса гавайского происхождения Майа Кеалоха. Также в ленте снимется Зак Галифианакис, известный по «Мальчишнику в Вегасе» и «Впритык». Кресло режиссёра занял Дин Флейшер-Кэмп («Марсель, ракушка в ботинках»), а сценаристом выступил Крис Кеканиокалани Брайт, работавший над «Моаной».

Мультфильм «Лило и Стич» вышел в 2002 году и очень быстро набрал большую базу фанатов. В нём рассказывается о дружбе между инопланетянином Стичем и девочкой Лило.

Премьера фильма «Лило и Стич» состоится в мае 2025 года.

Первый кадр

Фото: Disney

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