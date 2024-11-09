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Опубликованы персональные постеры героев мультфильма «Моана 2»

Опубликованы персональные постеры героев мультфильма «Моана 2»
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В период с 8 по 10 ноября Disney проводит мероприятие D23, проходящее в Бразилии. В рамках него компания показала персональные постеры героев мультфильма «Моана 2». На них изображены сама Моана, Мауи и другие персонажи.

Напомним, «Моана 2» продолжит историю воительницы Моаны, которая получит загадочное послание от предков и отправится в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заведёт новых друзей и встретится с новыми недоброжелателями.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября. Дата выхода анимационной ленты в кинотеатрах России ещё неизвестна.

Персональные постеры

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

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