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Умер актёр Тони Тодд, голос Венома в Marvel's Spider-Man 2 и звезда «Кэндимена»

Умер актёр Тони Тодд, голос Венома в Marvel's Spider-Man 2 и звезда «Кэндимена»
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6 ноября скончался американский актёр Тони Тодд. Звезда умер в возрасте 69 лет. О смерти артиста сообщил представитель Тодда, однако что послужило причиной этого, пока не раскрывается. Тело знаменитости нашли в его доме в Марина-дель-Рей, Калифорния.

За свою карьеру Тони Тодд снялся во множестве фильмов. Самая его известная роль — призрак Дэниэля Робитейля из серии хорроров «Кэндимен». Также актёр играл во «Взводе», «Скале», «Пункте назначения», «Тайнах Смолвиля», «Звёздном пути» и других лентах.

Ко всему прочему, Тодд озвучил и нескольких персонажей видеоигр. Артист подарил свой голос вортигонтам в Half-Life 2: Episode Two и Half-Life: Alyx, нескольким героям Dota 2, Веному в экшене Marvel's Spider-Man 2 от Insomniac Games, а также одному из персонажей в грядущей игре об Индиане Джонсе.

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