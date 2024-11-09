Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Плей-офф. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Певица Шакира вернётся к роли Газелле в мультфильме «Зверополис 2»

Певица Шакира вернётся к роли Газелле в мультфильме «Зверополис 2»
Комментарии

Колумбийская певица Шакира объявила, что вернётся к роли Газелле в мультфильме «Зверополис 2». Видео с данным анонсом было опубликовано на официальной странице Disney Animation в соцсети X (ранее Twitter).

В оригинальном «Зверополисе» Газелле пользуется большой популярностью среди жителей города. Героиня имеет много поклонников, среди которых Джуди Хопс, Когтяузер и даже грубый капитан Буйволсон.

Известно, что над сиквелом работает сценарист оригинального «Зверополиса» Джаред Буш, однако участие в производстве режиссёров Байрона Ховарда и Рича Мура до сих пор не подтверждено. Другие детали пока не раскрываются.

Премьера мультфильма «Зверополис 2» состоится 26 ноября 2025 года. Напомним, официально Disney анонсировала проект в феврале прошлого года.

Материалы по теме
Всё, что известно про фильм «Веном 4»
Всё, что известно про фильм «Веном 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android