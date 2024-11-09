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Хронометраж фильма «Соник в кино 3» составит 1 час 45 минут

Хронометраж фильма «Соник в кино 3» составит 1 час 45 минут
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Согласно данным сервиса Celebration Cinema, хронометраж фильма «Соник в кино 3» составит 1 час 45 минут. Это значит, что лента станет второй по продолжительности в трилогии.

Продолжительность фильмов трилогии «Соник в кино»:

  • «Соник в кино» — 1 час 39 минут;
  • «Соник 2 в кино» — 2 часа 2 минуты;
  • «Соник в кино 3» — 1 час 45 минут.

В третьей части серии Соник столкнётся с Шэдоу — творением дедушки Роботника. Ситуация станет ещё хуже, когда Эггман получит мини-изумруд из разрушенного Хаос-изумруда, что позволит ему создать металлическую версию Соника. На помощь главному герою в итоге придут Эми и кот Биг.

К своим ролям вернутся Бен Шварц (Соник), Идрис Эльба (Наклз), Джим Керри (Роботник) и Коллин О’Шонесси (Тейлз). Ежа Шэдоу же сыграл Киану Ривз — впервые герой появился в сценах после титров «Соника в кино 2».

Мировая премьера ленты состоится 20 декабря.

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