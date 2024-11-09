Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Плей-офф. День 13
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль снимется в новом фильме Ридли Скотта

Звезда «Гладиатора 2» Пол Мескаль снимется в новом фильме Ридли Скотта
Комментарии

Как сообщают журналисты издания Deadline, после премьеры «Гладиатора 2» Пол Мескаль и Ридли Скотт вновь поработают вместе. Их будущим проектом станет экранизация книги The Dog Stars писателя Питера Хеллера.

Отмечается, что Скотт выступит режиссёром грядущей картины, а Мескаль сыграет одну из главных ролей. Роман рассказывает о лётчике Хиге, который выживает в США после пандемии, поразившей человечество. На своём небольшом самолёте герой отправляется лишь на короткие вылазки, чтобы экономить топливо, но однажды он неожиданно слышит сигнал от другого человека и решает выдвинуться в большое путешествие.

Съёмки экранизации The Dog Stars стартуют весной 2025 года. Полный актёрский состав, сроки и дата премьеры пока не раскрываются.

Материалы по теме
Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Времени жить»
Драма с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью, которую нельзя пропускать: обзор «Времени жить»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android