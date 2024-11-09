Steam окончательно перестал работать на Windows 7 и 8

Valve выпустила крупное обновление для сервиса Steam. Помимо новых функций и исправления багов, компания окончательно отказалась от поддержки операционных систем Windows 7 и 8.

Актуальная и последующие версии Steam больше не будут запускаться на указанных ОС. Если геймеры будут использовать предыдущие итерации клиента, то просто не смогут обновиться до современной.

Эта версия клиента Steam не будет работать на Windows 7 и Windows 8. Клиент Steam не обновится до новой версии автоматически у пользователей этих версий ОС.

По словам Valve, основная причина отказа от старых ОС заключается в невозможности использовать актуальную версию движка Chromium — на базе него и построен клиент Steam.