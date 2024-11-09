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Сериал Дети перемен (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана»
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21 ноября стартует сериал «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х. В центре сюжета шоу окажутся трое братьев от разных отцов: Пётр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Порой — очень мрачные.

В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только одну серию. Финал сериала выйдет 9 января. Шоу будет доступно для просмотра в сервисах Wink и START, а в 2025 году выйдет на телеканале НТВ.

Расписание выхода сериала «Дети перемен»

ЭпизодДата выхода
1-я серия21 ноября
2-я серия28 ноября
3-я серия5 декабря
4-я серия12 декабря
5-я серия19 декабря
6-я серия26 декабря
7-я серия2 января
8-я серия9 января
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