Расписание выхода сериала «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана»
21 ноября стартует сериал «Дети перемен» со звёздами «Слова пацана» про жизнь в 1990-х. В центре сюжета шоу окажутся трое братьев от разных отцов: Пётр, Юра и Руслан. Их мать — водитель троллейбуса Флора — объединяет непохожих друг на друга сыновей в любящую семью. У каждого из сыновей Флоры появляются свои друзья и свои тайны. Порой — очень мрачные.
В первый сезон войдёт восемь эпизодов — в день премьеры покажут только одну серию. Финал сериала выйдет 9 января. Шоу будет доступно для просмотра в сервисах Wink и START, а в 2025 году выйдет на телеканале НТВ.
Расписание выхода сериала «Дети перемен»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|21 ноября
|2-я серия
|28 ноября
|3-я серия
|5 декабря
|4-я серия
|12 декабря
|5-я серия
|19 декабря
|6-я серия
|26 декабря
|7-я серия
|2 января
|8-я серия
|9 января
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