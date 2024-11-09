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Вышел русский финальный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» — премьера 20 декабря

Вышел русский финальный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» — премьера 20 декабря
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Вышел дублированный финальный трейлер фильма «Муфаса: Король Лев» от Disney. В ролике показали завязку сюжета, центральных героев истории и множество завораживающих локаций.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Disney.

Повествование в картине будет вестись в двух временных промежутках. В первом Рафики, Тимон и Пумба будут рассказывать о Муфасе сыну Симбы, а во втором историю героя будут показывать. Сиквел, как и оригинал, сделали с помощью компьютерной графики. Режиссёром выступил Барри Дженкинс («Лунный свет»).

Мировая премьера ленты «Муфаса: Король Лев» состоится уже 20 декабря.

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