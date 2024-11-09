Премьера второго сезона сериала «Андор» состоится 22 апреля

Журналисты издания Screen Rant обратили внимание, что в мобильной версии приложения Disney+ появилась рекламаня плашка сериала «Андор». Согласно ней, премьера второго сезона шоу состоится 22 апреля 2025 года.

Фото: Disney

Напомним, первый сезон «Андора» вышел осенью 2022 года и стал одним из самых высокооценённых шоу в истории «Звёздных войн». Критики и зрители в один голос заявляют, что Тони Гилрою удалось создать «Star Wars для взрослых» благодаря проработанным персонажам, хорошему сценарию и отличной актёрской игре.

Подробности сюжета и другие детали продолжения пока не раскрываются. Ранее актриса Адриа Архона (роль механика Бикс Калин) заявила, что второй сезон будет даже лучше, чем оригинал.