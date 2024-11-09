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BadComedian выпустил короткий обзор сериала «Преступление и наказание»

BadComedian выпустил короткий обзор сериала «Преступление и наказание»
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Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил свой новый обзор. В этот раз автор устроил краткий девятиминутный разбор российского сериала «Преступление и наказание», стартовавшего 2 ноября.

Посмотреть краткий обзор сериала «Преступление и наказание» от BadComedian можно на YouTube-канале EvgenComedian.

В ролике Баженов с юмором обозревает и критикует шоу за множество аспектов: плохую игру актёров, некачественный монтаж, ужасный сценарий и так далее. «Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и рассказывает историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Ранее BadComedian поделился, что его следующий обзор будет очень большим — в нём блогер разберёт российские сказки, вышедшие за последние годы. Дата выхода ролика пока неизвестна.

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