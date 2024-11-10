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Расписание матчей Perfect World Shanghai Major 2024: Asia-Pacific RMR по CS 2

Расписание азиатского RMR-отбора к чемпионату мира Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2
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С 11 по 13 ноября в Шанхае состоится первый отборочный RMR-турнир к декабрьскому первенству мира Perfect World Shanghai Major 2024. Лучшие команды Азии и Океании разыграют три путёвки в основную часть турнира.

Ниже можно найти полное расписание всех матчей Asia-Pacific RMR перед мэйджором в Китае. В первом раунде верхней сетки команды сыграют в формате best-of-1 (одна карта), все остальные матчи состоятся в формате best-of-3 (до двух побед на карте).

Расписание матчей на понедельник, 11 ноября:

  • 11:00. Верхняя сетка, The MongolZ (Монголия) — Alter Ego (Юго-Восточная Азия);
  • 12:00. Верхняя сетка, DRILLAS (Европа) — Lynn Vision Gaming (Китай);
  • 13:00. Верхняя сетка, Rare Atom (Китай) — GR Gaming (Россия);
  • 14:00. Верхняя сетка, Talon Esports (Австралия) — FlyQuest (Австралия).

Расписание матчей на вторник, 12 ноября:

  • 5:00. Нижняя сетка, матч между проигравшими на вылет;
  • 8:00. Нижняя сетка, матч между проигравшими на вылет;
  • 11:00. Верхняя сетка, матч между победителями (за выход на мэйджор);
  • 14:00. Верхняя сетка, матч между победителями (за выход на мэйджор).

Расписание матчей на среду, 13 ноября:

  • 7:00. Нижняя сетка, второй раунд;
  • 10:00. Нижняя сетка, второй раунд;
  • 14:00. Нижняя сетка, матч за выход на мэйджор.

Основная часть Perfect World Shanghai Major 2024 начнётся 30 ноября.

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