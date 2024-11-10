Расписание азиатского RMR-отбора к чемпионату мира Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2

С 11 по 13 ноября в Шанхае состоится первый отборочный RMR-турнир к декабрьскому первенству мира Perfect World Shanghai Major 2024. Лучшие команды Азии и Океании разыграют три путёвки в основную часть турнира.

Ниже можно найти полное расписание всех матчей Asia-Pacific RMR перед мэйджором в Китае. В первом раунде верхней сетки команды сыграют в формате best-of-1 (одна карта), все остальные матчи состоятся в формате best-of-3 (до двух побед на карте).

Расписание матчей на понедельник, 11 ноября:

11:00. Верхняя сетка, The MongolZ (Монголия) — Alter Ego (Юго-Восточная Азия);

12:00. Верхняя сетка, DRILLAS (Европа) — Lynn Vision Gaming (Китай);

13:00. Верхняя сетка, Rare Atom (Китай) — GR Gaming (Россия) ;

; 14:00. Верхняя сетка, Talon Esports (Австралия) — FlyQuest (Австралия).

Расписание матчей на вторник, 12 ноября:

5:00. Нижняя сетка, матч между проигравшими на вылет;

8:00. Нижняя сетка, матч между проигравшими на вылет;

11:00. Верхняя сетка, матч между победителями (за выход на мэйджор);

14:00. Верхняя сетка, матч между победителями (за выход на мэйджор).

Расписание матчей на среду, 13 ноября:

7:00. Нижняя сетка, второй раунд;

10:00. Нижняя сетка, второй раунд;

14:00. Нижняя сетка, матч за выход на мэйджор.

Основная часть Perfect World Shanghai Major 2024 начнётся 30 ноября.