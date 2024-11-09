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Россияне Strog и Higem вышли в плей-офф Чемпионата стран БРИКС по Tekken

Россияне Strog и Higem вышли в плей-офф Чемпионата стран БРИКС по Tekken
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В Москве завершился групповой этап Чемпионата стран БРИКС по файтингу Tekken 8 — по итогам первой стадии оба представителя России прошли в плей-офф.

В группе А первое место разделили три киберспортсмена — Сергей Strog Платов, а также бразилец Doomorelha и Yoshikiller из Индии. С четвёртой позиции в плей-офф пробился Ayu из Китая.

Сражения в группе B закончились успехом для другого россиянина, Алексея Higem Комиссарова, а также для RenZoken (ОАЭ), shubham (Индия) и ХСС (Китай).

Фото: ФКС России

Матчи плей-офф пройдут завтра, 10 ноября на VK Play Arena. Вход для зрителей будет свободным, но потребует предварительной регистрации — организаторы обещают подарки посетителям и активности, в том числе показ нового аниме «Оглянись» после финала.

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