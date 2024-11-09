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Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет на шоу-турнире Streamers Battle 8 по «Доте»

Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграет на шоу-турнире Streamers Battle 8 по «Доте»
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Российский шахматный гроссмейстер Ян Непомнящий примет участие в шоу-турнире BetBoom Streamers Battle 8 по Dota 2 вместе с блогером Гудвином, про-игроками Infernal и Mariarchi, а также с аналитиком Leviamur.

Новый сезон Streamers Battle 8 пройдёт по новой системе — участие примут 12 команд, в которых соберутся известные стримеры, блогеры и киберспортсмены. Остальные составы пока не объявлены.

На старте карьеры Непомнящий участвовал в крупных турнирах по первой «Доте» и занимал там призовые места, но затем выбрал профессиональную карьеру в шахматах. Несколько лет назад гроссмейстер также комментировал матчи топ-чемпионатов по Dota 2.

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