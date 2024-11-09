Российский клуб 1win открыл состав по Deadlock
Киберспортивный клуб 1win представил состав по новому командному шутеру Deadlock от Valve. Ранее организация была представлена только в Dota 2 и Counter-Strike.
В ростер вошли известные игроки из России и Беларуси, уже мелькавшие на первых топ-турнирах.
Состав 1win по Deadlock:
- Давид dsblf Хачапуридзе;
- Евгений flammable Ткаченко;
- Владимир 1nput Пеньков;
- Иван empty dreams Крыцин;
- Алексей alex2y Ткачёв;
- Алексей SunnyDrive Фролов.
Ранее состав по Deadlock открыл американский клуб nouns. Напомним, сейчас игра находится в стадии закрытого бета-теста, а разработчики из Valve ещё не анонсировали турнирную систему — пока чемпионаты проводят только энтузиасты.
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