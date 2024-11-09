Российский клуб 1win открыл состав по Deadlock

Киберспортивный клуб 1win представил состав по новому командному шутеру Deadlock от Valve. Ранее организация была представлена только в Dota 2 и Counter-Strike.

В ростер вошли известные игроки из России и Беларуси, уже мелькавшие на первых топ-турнирах.

Состав 1win по Deadlock:

Давид dsblf Хачапуридзе;

Евгений flammable Ткаченко;

Владимир 1nput Пеньков;

Иван empty dreams Крыцин;

Алексей alex2y Ткачёв;

Алексей SunnyDrive Фролов.

Ранее состав по Deadlock открыл американский клуб nouns. Напомним, сейчас игра находится в стадии закрытого бета-теста, а разработчики из Valve ещё не анонсировали турнирную систему — пока чемпионаты проводят только энтузиасты.