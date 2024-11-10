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Вышел новый трейлер фильма «Громовержцы» от Marvel с Флоренс Пью

Вышел новый трейлер фильма «Громовержцы» от Marvel с Флоренс Пью
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Компания Marvel представила новый трейлер фильма «Громовержцы» в формате «специального взгляда». Премьера ленты состоится 2 мая 2025 года в кинотеатрах по всему миру.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel.

«Громовержцы» расскажут историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отдельно в составе выделяют Елену Белову — её в «Чёрной вдове» и «Соколином глазе» воплотила Флоренс Пью. Девушка сыграет решающую роль в становлении коллектива, который отправляется на опаснейшее задание.

Главные роли в ленте вместе с Пью также исполнили Ольга Куриленко, Себастиан Стэн, Харрисон Форд, Дэвид Харбор и другие актёры из киновселенной Marvel.

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