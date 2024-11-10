Российская BB Team вышла в гранд-финал престижного чемпионата по Dota 2

Российский ростер BetBoom Team по Dota 2 прошёл в гранд-финал топ-турнира DreamLeague Season 24 с призовым фондом $ 1 млн.

В финале верхней сетки столкнулись российские BetBoom Team и Team Spirit. По итогам напряжённой первой карты «спиритам» удалось открыть счёт в серии, однако BB Team без проблем закрыла следующие две игры в свою пользу, завершив матч со счётом 2:1.

Благодаря этой победе коллектив Ивана Pure Москаленко гарантировал себе слот в решающем матче соревнования. За право сразиться в гранд-финале с BB Team поборются Team Falcons и Team Spirit.

Чемпионат DL S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.