Расписание финального дня DreamLeague S24 по «Доте»

Сегодня, 10 ноября, завершится топ-турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках финального дня соревнования состоится финал нижней сетки, по итогам которого определится второй финалист. Победитель первого матча встретится в гранд-финале с российской BetBoom Team.

Расписание матчей DreamLeague S24 по «Доте» на 10 ноября, воскресенье:

15:00. Финал нижней сетки, Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);

— Team Falcons (Ближний Восток); 18:30. Гранд-финал, BetBoom Team (Россия) — победитель первой пары.

Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.