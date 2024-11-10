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Когда будет финал DreamLeague Season 24 по Dota 2 (Дримлига по «Доте»)

Расписание финального дня DreamLeague S24 по «Доте»
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Сегодня, 10 ноября, завершится топ-турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках финального дня соревнования состоится финал нижней сетки, по итогам которого определится второй финалист. Победитель первого матча встретится в гранд-финале с российской BetBoom Team.

Расписание матчей DreamLeague S24 по «Доте» на 10 ноября, воскресенье:

  • 15:00. Финал нижней сетки, Team Spirit (Россия) — Team Falcons (Ближний Восток);
  • 18:30. Гранд-финал, BetBoom Team (Россия) — победитель первой пары.

Чемпионат DreamLeague S24 по Dota 2 проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках ивента 16 команд разыгрывают 14 600 EPT-очков и призовой фонд в размере $ 1 млн.

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