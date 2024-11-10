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Опубликованы завораживающие концепт-арты фильма «Аватар: Огонь и пепел»

Опубликованы завораживающие концепт-арты фильма «Аватар: Огонь и пепел»
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В период с 8 по 10 ноября Disney проводит мероприятие D23, проходящее в Бразилии. В рамках него компания показала новые концепт-арты фильма «Аватар 3» с подзаголовком «Огонь и пепел».

На них изображены дирижабли, главные герои ленты, безымянная деревня и завораживающий водный мир. Ко всему прочему режиссёр Джеймс Кэмерон рассказал, что фильм находится на стадии постпродакшена — это значит, что его съёмки уже завершены.

Премьера третьей части состоится 19 декабря 2025 года. «Аватар 4» планируется к выходу 21 декабря 2029 года, за ним должен последовать «Аватар 5», который ожидается 19 декабря 2031-го. Съёмки четвёртой ленты в серии стартовали в конце января этого года.

Новые концепт-арты

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

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