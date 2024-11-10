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Продолжение фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе уже находится в разработке

Продолжение фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе уже находится в разработке
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Корреспондент издания HeyUGuys пообщался с режиссёром Полом Кингом («Приключения Паддингтона»). В ходе разговора постановщик заявил, что продолжение фильма «Вонка» с Тимоти Шаламе уже находится в разработке.

Кинг отметил, что работа над будущей картиной ведётся на ранней стадии. На данный момент авторы заняты написанием чернового варианта сценария. Другие детали пока не раскрываются.

Видео доступно на YouTube-канале HeyUGuys. Права на видео принадлежат HeyUGuys.

Напомним, премьера «Вонки» состоялась в декабре 2023 года. Лента рассказывает о судьбе юного Вилли Вонки до того, как он открыл свою фабрику. В мировом прокате картина собрала $ 632 млн и стала одним из главных рождественских фильмов последних лет.

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