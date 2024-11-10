Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранд Финал. День 14
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Это будет полный провал»: актёр «Джокера 2» рассказал о съёмках ленты

«Это будет полный провал»: актёр «Джокера 2» рассказал о съёмках ленты
Аудио-версия:
Комментарии

Американский комик Тим Диллион сыграл эпизодическую роль тюремного надзирателя в фильме «Джокер: Безумие на двоих». О том, как проходил съёмочный процесс ленты, он рассказал в новом выпуске подкаста Джо Рогана.

Диллион в открытую заявил, что сиквел «Джокера» — это «худший фильм, который когда-либо снимали». Ещё комик поделился, что его коллеги по площадке предрекали ленте провал ещё во время производства.

Видео доступно на YouTube-канале PowerfulJRE. Права на видео принадлежат PowerfulJRE.

Это худший фильм, который когда-либо снимали… Услышав очередное дерьмо, я поворачивался к одному из них [актёров] и говорил: «Что это за хрень?» А они: «Это будет полный провал, чувак». На обеденных перерывах мы обсуждали: «О чём вообще сюжет? Он там есть хоть? Не знаю, вроде он влюбляется в неё [Харли Квинн] в тюрьме?» Смотреть это невозможно даже из ненависти. Вот настолько это ужасно.

«Джокер: Безумие на двоих» Тодда Филлипса заработал в кинотеатрах всего $ 200 млн. Бюджет ленты составил столько же, поэтому сиквел фильма 2018 года потерпел неудачу по всем направлениям.

Материалы по теме
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Байден переезжает в Россию в самом стыдном сериале 2024 года: обзор «Гудбай»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android