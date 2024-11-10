Сборы фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым превысили 100 млн рублей

Сборы фильма «Возвращение попугая Кеши» с Никитой Кологривым в главной роли превысили 100 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 31 октября.

Фото: «Фонд Кино»

По сюжету картины Кеша окажется в квартире школьного учителя — говорящий попугай будет помогать новому другу вернуть девушку, а тот в ответ попытается найти возлюбленную самого Кеши.

Роль географа Митяя в фильме исполнил Никита Кологривый, а попугая Кешу озвучил комик Гарик Харламов. В ленте также сыграли Оксана Акиньшина, Марк Юсеф, Ефим Шифрин и Роман Курцын. Режиссёром выступил Олег Асадулин («Дом Фарфора»).