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Вышел первый тизер вестерна The Wide West с Александром Невским — премьера в 2025 году

Известный российский актёр и герой обзоров блогера BadComedian Александр Невский опубликовал первый тизер нового фильма со своим участием. Картина получила название The Wide West («Широкий Запад»).

Режиссёром ленты выступил Джо Корнет, ранее снявший «Нападение на Рио Браво» и «Затерянные в Рио Браво». Одни из центральных ролей исполнили Хироки Суми («Джон Уик-4») и Итчи («Балерина»)

Видео доступно на YouTube-канале «Александр Невский». Права на видео принадлежат Hollywood Storm.

События фильма развернутся в 1907 году. Японские сумоисты путешествуют по Америке в надежде встретиться с президентом Теодором Рузвельтом. Вскоре из‑за поломки железнодорожных путей они застревают в небольшом городке с ковбоями.

Премьера картины The Wide West состоится в 2025 году.