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Team Secret Клемента Puppey Иванова перешла в другой регион с новым составом по Dota 2

Team Secret Клемента Puppey Иванова перешла в другой регион с новым составом по Dota 2
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Европейский киберспортивный клуб Team Secret анонсировал новый состав по Dota 2 с Клементом Puppey Ивановым во главе.

Слухи подтвердились, и к ростеру Пуппея присоединились два монгольских киберспортсмена, а также белорусский и российский про-игроки. По словам представителей организации, новый состав Team Secret будет выступать в Восточной Европе, а не в Западной.

Состав Team Secret по «Доте»:

  • Алтангинж 423 Билгүүн;
  • Алексей Ainkrad Дивеевский;
  • Мунхджин seimei Батсайхан;
  • Михаил Kyzko Галкин;
  • Клемент Puppey Иванов;
  • Сонг Heen Го Ли (тренер);
  • Тью ah fu Сун Чуан (тренер).

После поражения в гранд-финале чемпионата The International 2022 по «Доте» результаты Team Secret пошли на спад. Так, за прошедший сезон команда Пуппея отобралась лишь на три топ-турнира, где коллектив не смог подняться выше 9-11-го места.

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