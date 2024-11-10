Team Secret Клемента Puppey Иванова перешла в другой регион с новым составом по Dota 2

Европейский киберспортивный клуб Team Secret анонсировал новый состав по Dota 2 с Клементом Puppey Ивановым во главе.

Слухи подтвердились, и к ростеру Пуппея присоединились два монгольских киберспортсмена, а также белорусский и российский про-игроки. По словам представителей организации, новый состав Team Secret будет выступать в Восточной Европе, а не в Западной.

Состав Team Secret по «Доте»:

Алтангинж 423 Билгүүн;

Алексей Ainkrad Дивеевский;

Мунхджин seimei Батсайхан;

Михаил Kyzko Галкин;

Клемент Puppey Иванов;

Сонг Heen Го Ли (тренер);

Тью ah fu Сун Чуан (тренер).

После поражения в гранд-финале чемпионата The International 2022 по «Доте» результаты Team Secret пошли на спад. Так, за прошедший сезон команда Пуппея отобралась лишь на три топ-турнира, где коллектив не смог подняться выше 9-11-го места.