Team Secret Клемента Puppey Иванова перешла в другой регион с новым составом по Dota 2

Европейский киберспортивный клуб Team Secret анонсировал новый состав по Dota 2 с Клементом Puppey Ивановым во главе.
Слухи подтвердились, и к ростеру Пуппея присоединились два монгольских киберспортсмена, а также белорусский и российский про-игроки. По словам представителей организации, новый состав Team Secret будет выступать в Восточной Европе, а не в Западной.
Состав Team Secret по «Доте»:
- Алтангинж 423 Билгүүн;
- Алексей Ainkrad Дивеевский;
- Мунхджин seimei Батсайхан;
- Михаил Kyzko Галкин;
- Клемент Puppey Иванов;
- Сонг Heen Го Ли (тренер);
- Тью ah fu Сун Чуан (тренер).
После поражения в гранд-финале чемпионата The International 2022 по «Доте» результаты Team Secret пошли на спад. Так, за прошедший сезон команда Пуппея отобралась лишь на три топ-турнира, где коллектив не смог подняться выше 9-11-го места.