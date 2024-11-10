Стоимость биткоина превысила рекордные $ 80 тыс.

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Последние несколько дней курс биткоина начал стремительно расти и укрепляться. Если ещё 6 ноября его цена составляла $ 75 тыс., то 10-го числа стоимость превысила рекордные $ 80 тыс. Скорее всего, в течение ближайших нескольких дней курс продолжит увеличиваться.

Главные причины роста биткоина:

победа Дональда Трампа на выборах президента США — Трамп не раз упоминал, что США должны стать «криптостолицей» мира, и обещал более лояльное регулирование криптовалютного рынка;

— Трамп не раз упоминал, что США должны стать «криптостолицей» мира, и обещал более лояльное регулирование криптовалютного рынка; рост популярности биткоина как актива защиты от инфляции — из-за нестабильности мировой экономики и нарастающей инфляции многие инвесторы рассматривают биткоин как средство защиты капитала;

— из-за нестабильности мировой экономики и нарастающей инфляции многие инвесторы рассматривают биткоин как средство защиты капитала; психологический эффект от рекордного уровня и интерес масс — новости о новых исторических максимумах биткоина привлекают к валюте ещё больше внимания людей. Это побуждает их тоже присоединиться к росту, что создаёт дополнительный стимул для увеличения курса.

Согласно самым оптимистичным прогнозам экспертов, курс биткоина может пробить отметку в $ 100 тыс. до конца 2024 года.