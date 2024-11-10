Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранд Финал. День 14
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стоимость биткоина превысила рекордные $ 80 тыс.

Стоимость биткоина превысила рекордные $ 80 тыс.
Аудио-версия:
Комментарии

Последние несколько дней курс биткоина начал стремительно расти и укрепляться. Если ещё 6 ноября его цена составляла $ 75 тыс., то 10-го числа стоимость превысила рекордные $ 80 тыс. Скорее всего, в течение ближайших нескольких дней курс продолжит увеличиваться.

Главные причины роста биткоина:

  • победа Дональда Трампа на выборах президента США  — Трамп не раз упоминал, что США должны стать «криптостолицей» мира, и обещал более лояльное регулирование криптовалютного рынка;
  • рост популярности биткоина как актива защиты от инфляции  — из-за нестабильности мировой экономики и нарастающей инфляции многие инвесторы рассматривают биткоин как средство защиты капитала;
  • психологический эффект от рекордного уровня и интерес масс — новости о новых исторических максимумах биткоина привлекают к валюте ещё больше внимания людей. Это побуждает их тоже присоединиться к росту, что создаёт дополнительный стимул для увеличения курса.

Согласно самым оптимистичным прогнозам экспертов, курс биткоина может пробить отметку в $ 100 тыс. до конца 2024 года.

Материалы по теме
Apple хочет вложить $ 10 млн в производство Индонезии ради снятия запрета iPhone в стране
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android