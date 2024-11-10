Xtreme Gaming зарегистрировала новый состав по Dota 2

Китайский коллектив Xtreme Gaming по Dota 2 обновил активный ростер на официальном сайте регистрации команд от Valve.

XG практически полностью сменила состав менее чем через месяц после его анонса. В команде остались только Го Xm Хунчэн и Сюн Pyw Цзяхань, к которым присоединились Лу lou Чжень и Ли niu Конгбо из Azure Ray, а также Вилсон Poloson Кох, который ранее представлял коллектив Yakult's Brothers.

Новый состав Xtreme Gaming по Dota 2:

Лу lou Чжень;

Го Xm Хунчэн;

Ли niu Конгбо;

Сюн Pyw Цзяхань;

Вилсон Poloson Кох;

Вай Maps Юйтянь (тренер).

На текущий момент представители клуба не комментировали информацию про перестановки в команде. До этого за Xtreme Gaming выступали Ван Ame Чуньюй, Лин Xxs Дзин и Цзян 天命 Ань, однако Аме перешёл в ростер нового коллектива Gaozu.