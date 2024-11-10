«Субстанция» стала вторым самым кассовым зарубежным фильмом в России в 2024 году

Фильм ужасов «Субстанция» показывают в кинотеатрах России уже на протяжении семи недель. Картина демонстрирует в отечественном прокате невероятные успехи. К примеру, сборы ленты уже превысили 455 млн рублей, что позволило ей стать вторым самым кассовым зарубежным фильмом в стране за 2024 год.

Для сравнения: боевик «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи заработал в стране только 445 млн. Первое место в данном рейтинге продолжает удерживать «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма, собравший уже более 537 млн рублей.

Фото: «Фонд Кино»

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.