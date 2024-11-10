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Результат матча Team Falcons — Team Spirit на DreamLeague Season 24 по Dota 2

Team Falcons обыграла Team Spirit и прошла в гранд-финал DreamLeague S24 по «Доте»
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Ближневосточная Team Falcons примет участие в гранд-финале топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В финале нижней сетки «соколы» встретились с российской Team Spirit. Team Falcons с лёгкостью расправилась с российским коллективом, закрыв «драконов» со счётом 2:0 и обеспечив себе слот в гранд-финале чемпионата.

Dota 2. DreamLeague — Season 24 . Финал (нижняя сетка)
10 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Team Spirit
Окончен
0 : 2
Team Falcons

В итоге новый состав Team Spirit завершил своё выступление в рамках турнира на третьем месте, заработав $ 120 тыс. и слот на LAN-ивенте ESL One Bangkok 2024. Что касается Team Falcons, команда Станислава Malr1ne Поторака поборется с российской BetBoom Team в гранд-финале за звание чемпиона и $ 300 тыс. призовых.

Чемпионат DL S24 по «Доте» проходит в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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