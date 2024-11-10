Студия GamesVoice приступила к работе над русской озвучкой ремейка Silent Hill 2

Студия профессиональной озвучки GamesVoice объявила об окончании сбора средств на создание русской локализации ремейка Silent Hill 2. Краудфандинговая кампания продлилась чуть больше месяца — команде было необходимо меньше 500 тысяч рублей.

По словам GamesVoice, работа над проектом перешла в стадию активного производства. В ближайшее время студия начнёт записывать актёров.

Это означает, что работы над проектом переходят в стадию активного производства — совсем скоро мы намерены начать записи актёров, и надеемся, что сумеем удивить вас выбором исполнителей. Итоговый результат же представим на ваш суд за считанные месяцы, а то и недели.

Релиз ремейка Silent Hill 2 состоялся 8 октября на ПК и PS5. Дата выхода озвучки пока неизвестна.